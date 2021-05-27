Первый замглавы МИД России обсудил с британским министром ситуацию в Белоруссии

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Первый заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов и государственный министр по делам Европы и Америки Венди Мортон обсудили в четверг по телефону ситуацию в Белоруссии и на Украине.

"Состоялся также обмен мнениями по ряду актуальных международных вопросов, включая ситуацию вокруг Белоруссии и на Украине", - говорится в сообщении МИД РФ.

Стороны также обсудили двустороннее сотрудничество, позитивно оценив торгово-экономическое взаимодействие и настрой на развитие гуманитарных связей.

"Обсуждено текущее состояние российско-британских отношений. С российской стороны акцентирована важность корректировки руководством Великобритании политики на российском направлении в целях подтверждения на деле намерения выстраивать сотрудничество на основе взаимного уважения и учета интересов. Подчеркнута непреложность отказа британских официальных лиц от необоснованных обвинений и провокационной риторики в межгосударственном диалоге", - констатировали в дипведомстве.

Кроме того, Титов и Мортон подтвердили приверженность представительному участию РФ и Великобритании в торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-летнему юбилею прибытия в порт Архангельска первого Северного конвоя из Великобритании. Они пройдут в августе.