Нижегородский губернатор возглавил регсписок единороссов на праймериз в заксобрание

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 мая. /ТАСС/. Глава Нижегородской области Глеб Никитин возглавил региональную часть списка кандидатов на предварительном голосовании "Единой России" по отбору кандидатов в депутаты Заксобрания области. Об этом сообщает в четверг пресс-служба реготделения партии.

"Сегодня, 27 мая, утвердили состав общерегиональной части списка кандидатов на предварительном голосовании "Единой России" в депутаты Законодательного собрания Нижегородской области. Ее возглавил губернатор, секретарь регионального отделения партии Глеб Никитин. Вместе с ним в тройку на второй и третьей позиции соответственно вошли председатель Законодательного собрания Евгений Люлин и заместитель председателя Законодательного собрания, руководитель фракции "Единой России" Ольга Щетинина", - сказано в сообщении.

Решение было принято на заседании президиума регионального политсовета "Единой России" путем тайного рейтингового голосования. Порядок размещения кандидатур в тройке определился количеством набранных голосов. За Никитина было отдано 16 голосов, за Люлина - 15, Щетинину поддержали 14 членов президиума.

Предварительное голосование "Единой России" по отбору кандидатов в депутаты заксобрания проходит с 24 по 30 мая. В ходе него выберут кандидатов, которые в сентябре будут представлять партию на выборах в Государственную думу и Законодательное собрание региона.