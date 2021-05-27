Россия призвала Армению и Азербайджан решать вопросы мирным путем

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Москва призывает Ереван и Баку решать все возникающие проблемы мирным путем. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении МИД РФ по итогам телефонного разговора заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко и спецпредставителя ЕС по вопросам Южного Кавказа Тойво Клаара.

"С российской стороны подтвержден призыв к сторонам решать все возникающие проблемы мирным путем в ходе переговоров. Россия готова и дальше оказывать возможное содействие этому процессу", - говорится в тексте.

Как указали в МИД РФ, Руденко и Клаар обменялись мнениями и оценками ситуации на армяно-азербайджанской границе, хода урегулирования нагорнокарабахского конфликта в контексте работы сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе в районе Гегаркуникской и Сюникской областей остается напряженной с 12 мая. В четверг Азербайджан заявил о взятии в плен шестерых военнослужащих Армении при попытке перейти границу для совершения диверсии. Армянская сторона подтвердила факт пленения военнослужащих, но подчеркнула, что те занимались в этот момент инженерными работами в приграничной зоне Гегаркуникской области Армении. И. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян назвал этот инцидент похищением армянских военных, Ереван обратился в Европейский суд по правам человека.