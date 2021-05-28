Лавров и глава МИД Словении обсудят отношения между РФ и ЕС и развитие двусторонних связей

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Словении Анже Логар в пятницу проведут переговоры в Москве.

В традиционно плотный график контактов внесла коррективы пандемия. Так, в последний раз глава МИД РФ посещал Любляну с визитом в мае 2019 года. В мае 2020 года главы внешнеполитических ведомств провели телефонные переговоры.

Как рассказали в МИД РФ в преддверии встречи, стороны рассмотрят состояние и перспективы развития двусторонних отношений, а также график предстоящих контактов. Кроме того, министры затронут вопросы взаимодействия в ООН, ситуацию на Балканах, проблематику отношений между Россией и ЕС в контексте председательства Словении в Совете Евросоюза во втором полугодии 2021 года.

Главы внешнеполитических ведомств также подпишут план консультаций между министерствами двух стран на 2021-2022 годы.

Особые связи

В Москве подчеркивают, что отношения с Любляной носят конструктивный и взаимовыгодный характер. Контакты по парламентской линии поддерживают группы дружбы, действующие в Совете Федерации и Госдуме, а также в Государственном собрании Словении.

Министрам предстоит обсудить вопросы расширения торговли. Словения является важным внешнеторговым партнером РФ. Как указали в российском дипведомстве, несмотря на спад двустороннего товарооборота до $1,4 млрд в прошлом году в результате пандемии, имеются все предпосылки для восстановления позитивной динамики роста. Российские и словенские компании вместе успешно работают в перспективных наукоемких и инновационных областях.

Словения остается одним из постоянных потребителей российского природного газа в Юго-Восточной Европе. Так, "Газпром" обеспечивает порядка 70% общих потребностей страны в природном газе. Расширяются и межрегиональные связи двух стран. Со Словенией сотрудничают свыше 70 субъектов России.

Одним из ключевых механизмов взаимодействия является межправкомиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. На повестке дня стоит вопрос проведения очередного, 16-го полноформатного заседания комиссии.

Особе место в двусторонних отношениях занимают культурно-гуманитарные связи. Как рассказали на Смоленской площади, обучение русскому языку ведется в университетах Любляны и Марибора. В муниципалитете Шмартно действует российско-словенский центр им. Д. Хостника, в городе Копер - филиал МГУ им. М. В. Ломоносова. В России на филологическом факультете МГУ в качестве основной специальности преподается словенский язык.

Словения, в отличие от ряда других стран Европы, бережно относится ко всем 85 российским воинским мемориалам и захоронениям на территории страны. "1 сентября 2019 года у памятника в Любляне сынам России и Советского Союза, погибшим на словенской земле в годы двух мировых войн, зажжен Вечный огонь от частицы пламени с Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду", - рассказали в министерстве.