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В Северной Осетии сменился третий глава Минприроды за два года

Врио министра природных ресурсов и экологии республики стал Эльбрус Бокоев

ВЛАДИКАВКАЗ. 28 мая. /ТАСС/. Врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло подписал указ о назначении врио министра природных ресурсов и экологии Эльбруса Бокоева. Это третье за два года назначение руководителя ведомства после того, как пост покинул глава Минприроды региона из-за уголовного дела.

"Назначить Бокоева Эльбруса Абисаловича временно исполняющим обязанности министра природных ресурсов и экологии Республики Северная Осетия-Алания", - говорится в тексте указа.

Эльбрус Бокоев занимал должность депутата парламента Северной Осетии шестого созыва. Он сменил врио министра ведомства Батрадза Хидирова, которого назначили в 2020 году вместо временно исполняющего обязанности руководителя министерства Маирбека Моураова. Тогда глава ведомства Чермен Мамиев находился под следствием из-за уголовного дела о превышении должностных полномочий.

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РоссияМеняйло, Сергей ИвановичСеверная Осетия
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