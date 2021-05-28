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Москва рассматривает выборы президента Сирии как важный шаг для укрепления стабильности

В российском дипведомстве назвали заявления стран Запада о нелегитимности выборов проявлением грубого политического давления на Дамаск

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Заявления Запада о нелегитимности выборов в Сирии стали проявлением грубого политического давления на Дамаск. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ.

"Расцениваем прозвучавшие из некоторых западных столиц заявления о нелегитимности состоявшихся выборов еще до их проведения как элемент грубого политического давления на Дамаск и очередную попытку вмешательства во внутренние дела Сирии с целью ее дестабилизации. Никто не вправе диктовать сирийцам, когда и при каких условиях они должны избирать главу своего государства", - отметили на Смоленской площади.

Москва рассматривает состоявшиеся в Сирии выборы президента как важный шаг на пути укрепления внутренней стабильности. В МИД РФ указали на уверенный характер победы Башара Асада. "Рассматриваем состоявшиеся выборы как суверенное дело Сирийской Арабской Республики и важный шаг на пути укрепления ее внутренней стабильности. Исходим из того, что интересам всех сирийцев отвечает обеспечение нормального функционирования государственных институтов на основе законодательства Сирии, тем более в условиях продолжающейся вооруженной борьбы с террористами", - указали в российском дипведомстве.

Россия намерена и в дальнейшем проводить линию на поддержку суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Сирии и оказывать стране содействие в ликвидации последствий конфликта на ее территории. "Будем продолжать наши усилия, нацеленные на продвижение политического процесса, ведомого и осуществляемого самими сирийцами, как это предусмотрено резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН", - подчеркнули в МИД РФ.

В четверг председатель Народного совета (парламента) Сирии Хаммуда Сабаг объявил, что победу на выборах президента арабской республики, которые прошли 26 мая, одержал действующий глава государства Башар Асад, получивший поддержку 95,1% избирателей. По его словам, явка составила 78,6%, в волеизъявлении приняли участие свыше 14 млн граждан из 18 млн жителей, имеющих право голоса. Сабаг обратил внимание на проявленную гражданами "высокую сознательность, которая превзошла все ожидания".

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