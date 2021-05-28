Путин проведет совещание с Совбезом и встретится с Лукашенко

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет по видеосвязи из Сочи традиционное совещание с постоянными членами Совета безопасности России, а со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко встретится во второй половине дня. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мы ожидаем совещание с постоянными членами Совбеза, оно пройдет в режиме видеоконференции. И затем, во второй половине дня, начнется рабочий визит президента Белоруссии Лукашенко", - сказал представитель Кремля.

По его словам, сначала президенты двух стран побеседуют, а затем их общение продолжится за рабочим обедом. "Мы ожидаем начало их переговоров где-то после 17:00 мск", - сказал Песков.