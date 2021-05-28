В онлайн-праймериз "Единой России" приняли участие более 5 млн избирателей

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Более 5 млн избирателей уже приняли участие в электронном предварительном голосовании (так называемых праймериз) "Единой России" по отбору кандидатов партии на сентябрьские выборы. Об этом сообщается в пятницу в официальном Telegram-канале единороссов.

"Более пяти миллионов жителей страны приняли участие в предварительном голосовании "Единой России" - это в четыре раза больше, чем на всероссийском тестировании [дистанционного электронного голосования], которое в середине мая организовал Центризбирком", - отмечается в публикации. В общероссийском тестировании системы ДЭГ, которую проводил ЦИК РФ, приняли участие более 1,2 млн граждан, тестовое голосование проходило на сайтах vybory.gov.ru и mos.ru с 08:00 мск 12 мая до 20:00 мск 14 мая.

По данным партии, "лидерами по активности выборщиков остаются Свердловская область и Москва, Краснодарский край и Московская область, за ними следуют Санкт-Петербург, Чувашская Республика, Оренбургская область, активны также избиратели Красноярского края, Челябинской и Ростовской областей".

Регистрация выборщиков, которые смогут голосовать за кандидатов, верифицировавшись через портал госуслуг, началась 19 апреля и закончится 28 мая. По состоянию на утро пятницы, в качестве выборщиков зарегистрировались более 7 млн человек, то есть почти 7% от общего числа избирателей в стране.

Предварительное голосование "Единой России"

24 мая процедура предварительного голосования началась в онлайн-формате, она продлится до 30 мая. Исключительно в электронном виде предварительное голосование пройдет в 43 субъектах РФ, еще в 42 регионах предусмотрена смешанная форма голосования, в очном формате праймериз намечены на 30 мая. Их итоги должны быть подведены к 1 июня. Список кандидатов на думские выборы утвердит съезд партии, который пройдет 19 июня. В общей сложности на предварительное голосование к выборам в Госдуму зарегистрировались более 5,5 тыс. кандидатов.

В основе процедуры онлайн-голосования - технология блокчейн. Она защищает данные от редактирования и любого вмешательства. Каждый избиратель сможет проверить, корректно ли учтен его голос, 30 мая, когда начнется подсчет голосов и блокчейн будет опубликован на сайте pg.er.ru.

Предварительное голосование также проходит по кандидатам партии на выборы в региональные заксобрания и представительные органы власти административных центров субъектов РФ.

Выборы в Госдуму должны пройти в единый день голосования 19 сентября. В общей сложности в этот же день должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и депутатов 39 региональных парламентов.