{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Замглавы МИД РФ Грушко проведет в Риме консультации по широкому кругу вопросов

У замминистра запланированы также встречи по линии Ватикана и Мальтийского ордена, рассказал посол РФ в Италии Сергей Разов

АКВИЛА/Италия/, 28 мая. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко прибудет во вторник в Рим для встреч с итальянскими коллегами, а также для встреч по линии Ватикана и Мальтийского ордена. Об этом сообщил в пятницу российским журналистам посол РФ в Италии Сергей Разов.

"Во вторник приезжает замминистра иностранных дел Александр Грушко, который в числе прочих контактов проведет консультации в МИД Италии и обсудит международную проблематику, вопросы ЕС, НАТО, ОБСЕ и проблематику двусторонних отношений", - сказал дипломат.

Он добавил, что у замминистра запланирован ряд других встреч по линии Ватикана и Мальтийского ордена.

Теги
ИталияРоссия
Спецпосланник генсека ООН по Ливии посетит Россию в начале июня
Ян Кубиш планирует встретиться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Читать полностью