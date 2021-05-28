Замглавы МИД РФ Грушко проведет в Риме консультации по широкому кругу вопросов

АКВИЛА/Италия/, 28 мая. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко прибудет во вторник в Рим для встреч с итальянскими коллегами, а также для встреч по линии Ватикана и Мальтийского ордена. Об этом сообщил в пятницу российским журналистам посол РФ в Италии Сергей Разов.

"Во вторник приезжает замминистра иностранных дел Александр Грушко, который в числе прочих контактов проведет консультации в МИД Италии и обсудит международную проблематику, вопросы ЕС, НАТО, ОБСЕ и проблематику двусторонних отношений", - сказал дипломат.

Он добавил, что у замминистра запланирован ряд других встреч по линии Ватикана и Мальтийского ордена.