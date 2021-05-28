Посол России раскритиковал "мегафонную дипломатию" из-за отмены рейса Austrian Airlines

ВЕНА, 28 мая. /ТАСС/. Посол России в Австрии Дмитрий Любинский назвал недопустимой "мегафонную дипломатию" из-за отмены в четверг рейса авиакомпании Austrian Airlines из Вены в Москву в результате отсутствия разрешения на использование альтернативного маршрута в обход воздушного пространства над Белоруссией.

"Считаю абсолютно недопустимым использование методов "мегафонной дипломатии" и публичного давления на национальные авиационные органы для решения вопросов, касающихся безопасности авиаперевозок; только на пути профессионального, конструктивного, учитывающего взаимные интересы диалога возможно решение любых возникающих вопросов между авиационными властями России и Австрии", - написал посол в Facebook.

По его словам, именно эти принципы характерны для взаимодействия России и Австрии, "что и подтверждается выдачей Росавиацией разрешения "Австрийским авиалиниям" на осуществление рейса 28 мая в Москву".

В четверг посол на фоне резкой реакции МИД Австрии уже заявлял о недопустимости политизации темы авиасообщения между РФ и Австрией, поскольку нормализация авиаперевозок разрешима в диалоге авиационных властей двух стран.

Как сообщали ТАСС в Austrian Airlines, компания в четверг была вынуждена отменить пассажирский рейс из Вены в Москву, потому что Россия не выдала ей разрешение на его выполнение по альтернативному маршруту, который проходил не через воздушное пространство Белоруссии. По такой же причине в тот же день не смог вылететь транспортный рейс из Вены в китайский Нанкин. Наряду со многими другими европейскими авиакомпаниями австрийский авиаперевозчик приостановил полеты над воздушным пространством Белоруссии на основании рекомендации Европейского агентства по авиационной безопасности в связи с решением саммита ЕС на фоне инцидента с экстренной посадкой 23 мая в Минске самолета ирландской компании Ryanair.

В пятницу Austrian Airlines получила разрешение от России совершить пассажирский рейс в Москву в обход Белоруссии. Разрешение на выполнение дальнейших запланированных пассажирских рейсов из Вены в Москву и транспортных рейсов из Вены в китайский Нанкин по альтернативному маршруту еще отсутствует.