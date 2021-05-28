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В МИД России считают, что выход США из ДОН несет угрозу для безопасности ЕС

При этом для российской стороны выход государства из договора не представляет угрозы, заявил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Выход США из Договора по открытому небу (ДОН) не представляет угрозы для безопасности РФ, проблемы могут быть у ЕС. Об этом заявил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире телеканала "Россия-24".

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"Для европейцев абсолютно точно, для нас - нет", - сказал он, отвечая на вопрос о возможных проблемах по наблюдению и контролю за передвижениями войск и расположением военных баз после выхода США из ДОН.

Дипломат подчеркнул, что подобные сложности связаны с отсутствием у европейской стороны достаточного количества спутников.

В ноябре 2020 года США официально вышли из соглашения, объяснив свое решением тем, что Россия якобы нарушала ряд положений ДОН. В январе МИД РФ заявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из договора, Госдума 19 мая единогласно приняла закон о денонсации ДОН. Данный закон включен в предварительную повестку ближайшего пленарного заседания Совета Федерации, которое пройдет 2 июня.

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