В МИД России считают, что выход США из ДОН несет угрозу для безопасности ЕС

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Выход США из Договора по открытому небу (ДОН) не представляет угрозы для безопасности РФ, проблемы могут быть у ЕС. Об этом заявил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире телеканала "Россия-24" .

"Для европейцев абсолютно точно, для нас - нет", - сказал он, отвечая на вопрос о возможных проблемах по наблюдению и контролю за передвижениями войск и расположением военных баз после выхода США из ДОН.

Дипломат подчеркнул, что подобные сложности связаны с отсутствием у европейской стороны достаточного количества спутников.

В ноябре 2020 года США официально вышли из соглашения, объяснив свое решением тем, что Россия якобы нарушала ряд положений ДОН. В январе МИД РФ заявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из договора, Госдума 19 мая единогласно приняла закон о денонсации ДОН. Данный закон включен в предварительную повестку ближайшего пленарного заседания Совета Федерации, которое пройдет 2 июня.