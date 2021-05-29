РФ и КНР провели консультации по вопросам углубления сотрудничества в борьбе с коррупцией

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Россия и Китай будут углублять сотрудничество профильных структур в противодействии коррупции. Об этом сообщается в субботу на сайте Кремля по итогам российско-китайских консультаций по этим вопросам, которые прошли в режиме видеоконференции.

Российскую делегацию на консультациях возглавлял начальник Управления президента РФ по вопросам противодействия коррупции Андрей Чоботов, китайскую - руководитель Государственного контрольного комитета КНР, заместитель секретаря Центральной комиссии по проверке дисциплины Коммунистической партии Китая, член Политбюро Ян Сяоду.

"<…> Состоялась предметная экспертная дискуссия о взаимодействии антикоррупционных структур двух стран и перспективах его развития. Обсуждалась выработка единых подходов к практическому противодействию коррупционным проявлениям и согласованных позиций в рамках деятельности многосторонних антикоррупционных диалоговых форматов", - говорится в сообщении.

По итогам консультаций был согласован ряд конкретных шагов по углублению интеграционного процесса в этой сфере. Как отмечается в пресс-релизе, Чоботов пригласил Ян Сяоду "в ближайшее время лично посетить Москву для закрепления достигнутых договоренностей в форме Меморандума о взаимопонимании между Управлением президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции и Центральной комиссией по проверке дисциплины Коммунистической партии Китая".