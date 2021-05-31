Лысенко, Толстой и Ресин вошли в тройку лидеров праймериз "Единой России" от Москвы

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Главный врач московской городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко, заместитель председателя Госдумы Петр Толстой и депутат нижней палаты парламента Владимир Ресин заняли первые три места в предварительном голосовании "Единой России" по списку кандидатов от партии на выборы депутатов Госдумы от Москвы.

Лысенко набрала 358 037 голосов избирателей, согласно результатам голосования, опубликованным на сайте праймериз в понедельник. В свою очередь Толстой получил 347 189 голосов, а Ресин - 339 337.

Также в десятку кандидатов по списку столицы вошли депутат Госдумы Виктор Селиверстов (291 056 голосов), заместитель министра обороны РФ Андрей Картаполов (284 736), председатель совета Ассоциаций волонтерских центров Артем Метелев (281 346), депутат нижней палаты Анатолий Выборный (278 564), директор Театра наций Мария Ревякина (276 621), народный артист России Владимир Машков (275 085) и директор Государственного музея А. С. Пушкина Евгений Богатырев (273 721).

Основной формой проведения праймериз в этом году был онлайн-формат, в котором они проходили с 24 по 30 мая. Исключительно в электронном виде предварительное голосование состоялось в 43 субъектах РФ, еще в 42 регионах была предусмотрена смешанная форма голосования, в очном формате праймериз проходили 30 мая.

"Единая Россия" - единственная партия, которая почти 10 лет проводит предварительное голосование по отбору кандидатов на выборы разного уровня, участие в нем является обязательным для выдвижения от партии. Выдвижение кандидатов на праймериз в этом году стартовало 15 марта и завершилось 14 мая, в общей сложности на предварительное голосование к думским выборам зарегистрировались более 5,5 тыс. человек.