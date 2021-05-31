Депутаты Боярский и Петров вошли в тройку лидеров праймериз "Единой России" в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая. /ТАСС/. Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров и депутаты Госдумы Сергей Боярский и Юрий Петров вошли в тройку лидеров предварительного голосования "Единой России" по отбору кандидатов на выборы в новый созыв Госдумы по спискам от партии, следует из результатов праймериз.

По данным сайта предварительного голосования единороссов, Макаров занял первое место, набрав 159,8 тыс. голосов. На второй строчке - Боярский со 156,5 тыс. голосов, третью занял Петров, за которого отдали голоса 145,5 тыс. избирателей.

Лидерами голосования для участия в выборах в Госдуму по одномандатным округам стали депутаты Госдумы Михаил Романов, Евгений Марченко и Виталий Милонов, депутаты Заксобрания Петербурга Александр Тетердинко, Елена Рахова, Любовь Егорова, вице-спикер городского парламента Сергей Соловьев, а также глава администрации Приморского района Николай Цед.

Основной формой проведения праймериз в этом году был онлайн-формат, в котором они проходили с 24 по 30 мая. Исключительно в электронном виде предварительное голосование состоялось в 43 субъектах РФ, еще в 42 регионах была предусмотрена смешанная форма голосования, в очном формате праймериз проходили 30 мая.

Для участия в праймериз "Единой России" в Санкт-Петербурге зарегистрировались почти 262 тыс. избирателей. Предварительное голосование партии в Санкт-Петербурге проходило в электронном формате. Списки кандидатов, которые будут представлять партию на выборах в Государственную думу, а также кампаниях регионального и муниципального уровней в сентябре, утвердят на съезде "Единой России" 19 июня.