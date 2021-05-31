Лавров: минские договоренности приносятся Киевом в жертву сохранения санкций против России

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Киев приносит мир в Донбассе в жертву сохранению антироссийских санкций, и Брюссель сегодня с этим соглашается. Об этом заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на открытии конференции по отношениям России и ЕС.

"По существу, по нашей оценке, вся политика Евросоюза на российском направлении увязана с выполнением Москвой минских соглашений, которые требуют, между прочим, прямого диалога Киева с Донецком и Луганском и который украинское руководство открыто саботирует при поддержке Брюсселя", - сказал он.

Лавров напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский прямо заявлял о том, что Киеву не нравятся минские соглашения, однако Украина хочет, чтобы они оставались в силе, потому что таким образом сохранятся санкции против РФ. "То есть ЕС сейчас, по сути, соглашается с тем, что единство Украины, мир в Донбассе приносится Киевом в жертву сохранению антироссийских санкций", - подчеркнул министр.

Основой урегулирования конфликта в Донбассе является Комплекс мер по выполнению минских соглашений, подписанный участниками контактной группы 12 февраля 2015 года. Документ, помимо прекращения огня и отвода вооружений, предусматривает проведение на Украине глубокой конституционной реформы, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а также проведение выборов в этом регионе. Россия на высшем уровне неоднократно выражала приверженность минским соглашениям 2015 года, которые Москва считает безальтернативной основой урегулирования внутреннего конфликта на Украине.