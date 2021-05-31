Вице-губернатор Петербурга Бондаренко вошел в число лидеров праймериз ЕР

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая. /ТАСС/. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко, курирующий в городском правительстве вопросы ЖКХ и благоустройства, а также председатель комитета по социальной политике Александр Ржаненков вошли в число лидеров предварительного голосования "Единой России" по отбору кандидатов на выборы в законодательное собрание города, следует из результатов праймериз.

По данным на сайте предварительного голосования, за кандидатуру Бондаренко (одномандатный округ № 12) проголосовали 6,7 тыс. избирателей, Ржаненков (одномандатный округ № 2) набрал 5,2 тыс. голосов. В лидеры голосования вышел и руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта в Санкт-Петербурге Андрей Рябоконь (одномандатный округ № 15), получивший 6,1 тыс. голосов.

По региональным группам кандидатов наибольшее число голосов собрали депутаты законодательного собрания города Анастасия Мельникова, Сергей Купченко, Алексей Цицилев и ряд других городских парламентариев. Ведущие позиции в группах по итогам голосования также заняли глава администрации Московского района Владимир Ушаков, заведующий Стоматологическим центром Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н. Н. Петрова Александр Ульянов, доцент Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Анна Бардашевич, чемпион Европы по бразильскому джиу-джитсу (2015 год), директор Центра физкультуры, спорта и здоровья Фрунзенского района Антон Соловьев и другие кандидаты.

Предварительное голосование партии в Санкт-Петербурге проходило с 24 по 30 мая в электронном формате. В городе для участия в нем зарегистрировались почти 262 тыс. избирателей. Списки кандидатов, которые будут представлять партию на выборах в Госдуму, а также кампаниях регионального и муниципального уровней в сентябре, утвердят на съезде "Единой России" 19 июня.