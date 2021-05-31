Рябков назвал непонятной рекомендацию американцам от посольства США покинуть Россию

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Москва не понимает, почему посольство США рекомендует своим гражданам с истекшей российской визой покинуть Россию. Об этом заявил журналистам в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Не очень понятно, почему такого рода сигналы американцам направляются их консульскими учреждениями. Есть известная процедура, действующая по линии наших ведомств, в том числе миграционной службы, которая в рамках МВД функционирует. И там есть определенные графики, которые должны соблюдаться", - сказал он.

В то же время Рябков добавил, что Москва не следит за рекомендациями американских загранучреждений своим гражданам.

В конце апреля посольство США в Москве настоятельно рекомендовало американским гражданам с истекшими визами покинуть РФ до 15 июня, когда истекает срок действия указа, согласно которому в связи с пандемией иностранцев и лиц без гражданства не будут выдворять и депортировать из России. При необходимости продлить пребывание на российской территории диппредставительство рекомендовало обратиться в территориальные органы МВД России.