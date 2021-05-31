Лавров заявил, что Россия готова возобновить диалог с НАТО

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Россия готова к возобновлению диалога с Североатлантическим альянсом и ожидает ответ на свои предложения. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Португалии Аугушту Сантушем Силвой.

"Мы будем готовы возобновлять диалог. Ожидаем ответа на многие наши предложения, которые уже более года рассматриваются в Североатлантическом альянсе, принятие которых могло бы существенно помочь в деэскалации обстановки, которая продолжает напрягаться, в том числе в силу постоянного перемещения военной инфраструктуры НАТО вплотную к нашим границам", - сказал он.