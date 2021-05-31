Лавров обсудил с главой МИД Португалии перспективы организации совместного года культуры

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с португальским коллегой Аугушту Сантушем Силвой перспективы организации перекрестного года культуры двух стран.

"Обсудили перспективы организации крупного мероприятия в виде российско-португальского перекрестного года, который может быть посвящен культуре, образованию и молодежным обменам", - сообщил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров.

Глава МИД РФ выразил надежду, что "постепенное снятие эпидемиологических ограничений" позволит в очном режиме провести в Москве ряд культурно-гуманитарных мероприятий, приуроченных к председательству Португалии в Совете ЕС. "В Москве планируются концертные мероприятия в рамках культурной программы председательства Португалии в Евросоюзе", - отметил Лавров.

Кроме того, Лавров по итогам переговоров с Силвой, который по ошибке надел галстук в цветах председательства Португалии в ЕС в 2007-м, а не 2021 году, рассказал о желании вернуть атмосферу 14-летней давности в нынешний политический диалог РФ и ЕС.

"Я искренне рад, что господин министр перепутал, а может, и сознательно взял галстук 2007 года. Сейчас бы очень хотелось вернуться в ту атмосферу, которая в 2007 году существовала между Российской Федерацией и Европейским союзом", - сказал Лавров на совместной пресс-конференции.

В этой связи глава российского дипведомства отметил, что у России пока еще не было председательства в Евросоюзе, а в СНГ и ОДКБ такая символика не используется. "Мы как-то еще пока не догадались галстуки специальные сшить, но попробуем", - продолжил министр.

В контексте председательства Португалии в Совете ЕС Лавров призвал не забывать о других основополагающих правах человека, кроме политических. "Я бы все-таки призвал не забывать и про все остальные права, которые закреплены во Всеобщей декларации прав человека, в международных пактах о социально-экономических и культурных правах и, конечно, в Международном пакте о гражданских и политических правах. И прежде всего я бы акцентировал право, о котором сегодня здесь еще пока не говорилось, - право на жизнь", - добавил он.

Министр выразил надежду, что западные партнеры не обойдут вниманием этот вопрос. "Я очень надеюсь, что ваши западные коллеги будут помнить о том, что это самое важное для человека, кем бы он ни был, где бы он ни жил, и что мы не будем больше допускать повторения тех трагедий, которые произошли и в Ираке, и в Ливии, да и в бывшей Югославии, когда это право нашими коллегами по НАТО было просто растоптано самым грубым и незаконным образом", - резюмировал Лавров.