Депутат Госдумы Пискарев победил в праймериз "Единой России" по списку от Мордовии

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Победителем праймериз на выборах в Госдуму по списку от Мордовии стал Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев победил в праймериз "Единой России" по списку от Мордовии. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в понедельник на сайте предварительного голосования.

За члена партии "Единая Россия" Пискарева проголосовало более 67 тыс. человек. На втором месте заместитель гендиректора по стратегическому развитию компании "Турбоэнергоремонт" Игорь Фрейдин, на третьем - гендиректор благотворительного фонда поддержки семьи, материнства и детства "Женщины за жизнь" Наталья Москвитина.

Победителем голосования по Мордовскому одномандатному списку стала председатель общероссийской молодежной общественной организации "Российский союз сельской молодежи" Юлия Оглоблина. Она набрала 74,3 тыс. голосов.

По данным пресс-службы регионального отделения "Единой России" в Мордовии, для участия в предварительном голосовании в качестве кандидатов от партии в регионе зарегистрировались более 280 человек.

Участие в предварительном голосовании является обязательным условием для выдвижения кандидатов от "Единой России" на выборах. Праймериз прошли по всей России с 24 по 30 мая. Итоги процедуры подведут 1 июня, после этого списки кандидатов от "Единой России" утвердит съезд партии. Выборы в Госдуму должны пройти 19 сентября 2021 года.