Более 217 тыс. избирателей проголосовали на праймериз "Единой России" в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая. /ТАСС/. Свыше 217 тыс. жителей Санкт-Петербурга приняли участие в предварительном голосовании "Единой России" по отбору кандидатов на выборы в Государственную Думу и Законодательное собрание города. Об этом журналистам со ссылкой на председателя регионального оргкомитета по проведению праймериз Вячеслава Макарова сообщили в пресс-службе петербургского отделения партии.

"На предварительное голосование "Единой России" в Санкт-Петербурге, которое прошло в электронном формате, зарегистрировались более 260 000 избирателей. На сайте pg.er.ru проголосовали более 217 000 петербуржцев", - привели в пресс-службе слова Макарова. Таким образом, в Петербурге участие в голосовании приняли почти 83% зарегистрировавшихся избирателей.

По предварительным данным, по всей стране в процедуре голосования приняли участие около 11,7 млн избирателей, из них чуть более 6 млн голосовали в режиме онлайн.

"В предварительном голосовании приняли участие много новых лиц, ранее не участвовавших в политической жизни города. Среди кандидатов - общественники, волонтеры, медицинские работники, представители молодежи с активной жизненной позицией. Конкуренция была очень высокой по многим округам. При этом прозрачность процедуры предварительного голосования неоспорима: для этого была создана вся необходимая инфраструктура", - сказал Макаров.

Предварительное голосование "Единой России" проходило с 24 по 30 мая онлайн во всех субъектах РФ, а в 42 регионах еще и очно на избирательных участках. Списки кандидатов, которые представят партию на выборах в Госдуму, утвердят на съезде 19 июня в Москве.