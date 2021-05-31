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Захарова заявила, что попытки ЕС поучать Россию не работали и не сработают

Попытки ЕС поучать Россию не работали и не сработают, заявила Захарова.

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РоссияЗахарова, Мария Владимировна
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