Пискарев направил в ГП обращение в связи с публикацией СМИ-иноагента "Голос Америки"

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев направил в Генпрокуратуру обращение в связи с репортажем признанного иноагентом "Голоса Америки" с "Форума свободной России". Об этом сообщается в понедельник в Telegram-канале комиссии.

"Любые призывы к нарушению целостности России, отделению какого-либо ее региона или его части, расцениваются нашим законодательством как экстремизм. За это предусматривается как административная, так и уголовная ответственность. Мною принято решение направить материалы данной публикации "Голоса Америки" в Генеральную прокуратуру для их правовой оценки", - заявил Пискарев.

По словам депутата, "Голосом Америки" "тут же была подхвачена для разжигания сепаратистских настроений" прозвучавшая в одном из выступлений на форуме мысль, что Россия сегодня находится в "стадии распада" и ее регионы "мало что связывает". "По сути, поддерживаемой Западом оппозиции для борьбы с государственной властью в России открыто предлагают разрушить страну", - считает глава комиссии.

"Попытки Запада искусственно посеять межнациональную и межрелигиозную рознь, оправдать сепаратизм, имеют провальную перспективу, им давно надо понять, что наш народ един и непобедим", - подчеркнул Пискарев.