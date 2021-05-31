Александр Самокутяев победил на праймериз "Единой России" по округу в Пензенской области

ПЕНЗА, 31 мая. /ТАСС/. Действующий депутат Госдумы ("Справедливая Россия") летчик-космонавт Александр Самокутяев победил на праймериз "Единой России" по отбору кандидатов на выборы в Госдуму в 147-м Лермонтовском одномандатном округе в Пензенской области. Об этом сообщил в понедельник на брифинге секретарь регионального отделения "Единой России", спикер заксобрания Пензенской области Валерий Лидин.

"По 147-му избирательному округу был вне конкуренции наш космонавт, Герой России Александр Михайлович Самокутяев. Он получил 19 762 голоса", - отметил Лидин. В 146-м одномандатном избирательном округе первое место на праймериз занял депутат Госдумы III-VI созывов Игорь Руденский.

"По списку партии "Единая Россия" лучший результат у Каденкова Дмитрия Михайловича, главного федерального инспектора по Пензенской области. За него проголосовало более 21 тыс. избирателей", - добавил Лидин. Второе место по партийному списку занял завотделением областной клинической больницы Марат Лебедев, третье - депутат заксобрания региона Ольга Чистякова.

По словам Лидина, всего за кандидатов на праймериз проголосовали 52 тыс. жителей Пензенской области.

В сентябре 2020 года Самокутяев победил на дополнительных выборах в Госдуму по Лермонтовскому одномандатному округу, набрав 60,39% голосов.

Участие в предварительном голосовании является обязательным условием для выдвижения кандидатов от "Единой России" на выборах. Праймериз прошли по всей России с 24 по 30 мая. Итоги процедуры подведут 1 июня, после этого списки кандидатов от "Единой России" утвердит съезд партии. Выборы в Госдуму должны пройти 19 сентября 2021 года.