Захарова: Евросоюз еще может снова стать самостоятельным в отношениях с Россией

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Европа может вернуться к независимости в выстраивании отношений с Россией, несмотря на давление США. Об этом заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу "Россия-24".

"К сожалению, под давлением старшего брата Вашингтона, под давлением каких-то мер воздействия, которые предпринимались США в отношении ЕС, Брюссель так или иначе начал терять собственный суверенитет в принятии важнейших для себя <...> решений [относительно РФ], - сказала она. - В эту стезю можно вернуться, это не безвозвратный процесс".

По словам дипломата, изначальные цели и задачи ЕС до сих пор актуальны в европейском пространстве и требуют дополнительных усилий. "Наверное, нужно просто вернуться к своим корням, нужно вспомнить, с чего начиналось объединение этих стран, к собственной истории и не позволять более давить на себя так, чтобы это было в первую очередь невыгодно, а во многом противоречило национальным интересам стран-участниц", - добавила официальный представитель МИД РФ.