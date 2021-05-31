Патрушев отметил надежную защиту РФ от военных угроз и снижение активности террористов

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Россия надежно защищена от военных угроз, а ее экономика доказала свою устойчивость и способность противостоять внешнему давлению. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью "Российской газете", подводя итоги реализации предыдущей редакции Стратегии национальной безопасности РФ.

По его словам, этот документ, принятый в конце 2015 года, способствовал сохранению внутренней стабильности в обществе, наращиванию экономического, политического, военного и духовного потенциалов России.

"Обеспечена надежная защита от военных опасностей и военных угроз. На должном уровне решаются задачи по обеспечению территориальной целостности, суверенитета, государственной и общественной безопасности", - сказал Патрушев. Он добавил, что за эти годы был также "существенно снижен уровень террористической активности", а "российская экономика доказала свою устойчивость и способность противостоять внешнему давлению".

Секретарь Совбеза отметил, что Стратегия нацбезопасности должна корректироваться каждые шесть лет, и подготовка проекта нового документа в этой сфере продолжалась около года.