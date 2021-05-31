СБ: РФ предусмотрела экономические и силовые меры для пресечения угрожающих ей действий

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Россия может ответить на недружественные действия как экономическими, так и силовыми методами. Эти варианты предусмотрены в проекте новой редакции Стратегии национальной безопасности, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью "Российской газете".

"В новой редакции Стратегии национальной безопасности подчеркивается стремление России к повышению предсказуемости, доверия и безопасности в международной сфере", - отметил он. По словам Патрушева, "вместе с тем в ней отмечается правомерность принятия симметричных и асимметричных мер для пресечения и предотвращения недружественных действий, представляющих угрозу суверенитету и территориальной целостности Российской Федерации".

"В первую очередь, введение специальных экономических мер, но в случае необходимости и силовые методы принуждения", - ответил секретарь Совбеза на вопрос, имеются ли в виду военные действия.

Патрушев подчеркнул, что российская экономика при этом должна быть устойчивой к санкционному давлению. "В интересах обеспечения экономической безопасности в Стратегии определены задачи, направленные на повышение ее конкурентоспособности и устойчивости к воздействию внешних и внутренних угроз, на создание условий для экономического роста темпами выше мировых", - перечислил он.

По его словам, "важным условием обеспечения экономической безопасности является опора на внутренний потенциал, самостоятельное решение стоящих перед Россией задач при сохранении открытости к взаимовыгодному сотрудничеству с другими странами".

"При этом одним из ключевых факторов повышения конкурентоспособности и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации становится лидерство в развитии науки и технологий", - отметил Патрушев. "Для достижения национальных целей развития, обеспечения технологической независимости страны необходимо расширение государственной поддержки научной и инновационной деятельности, привлечение частных инвестиций в их развитие и ускоренное внедрение результатов работы наших ученых в производство", - указал секретарь Совбеза.