Врач ковид-центра стала лидером праймериз "Единой России" в Оренбургской области

ОРЕНБУРГ, 31 мая. /ТАСС/. Заведующая кардиологическим отделением областной клинической больницы № 2 Светлана Быкова победила в предварительном голосовании "Единой России" по отбору кандидатов на выборы в Госдуму по списку от Оренбургской области. Об этом в сообщили журналистам в Оренбургском региональном исполнительном комитете партии "Единая Россия".

"Результаты предварительного голосования в Государственную думу по списку выглядят следующим образом: Светлана Быкова, заведующая кардиологическим отделением ГАУЗ ОКБ № 2, главный внештатный терапевт министерства здравоохранения Оренбургской области - 42,78% (69 024 голоса); Сергей Грачев, председатель Законодательного собрания Оренбургской области - 41,69% (67 257 голосов); Владимир Ильиных, глава Оренбурга - 39,99% (64 511 голосов); Татьяна Машковская, начальник Оренбургского президентского кадетского училища - 19,85% (32 027 голосов); Марина Абрамова, лидер "Молодой гвардии" в Орске, депутат Орского совета депутатов - 6,9% (11 130 голосов)", - говорится в распространенном сообщении.

По данным регионального отделения партии, Быкова впервые участвовала в праймериз. Она врач высшей категории, главный внештатный специалист Минздрава региона по терапии и общей врачебной практике. В областной клинической больнице № 2 работает более 12 лет, в период пандемии новой коронавирусной инфекции работала в "красной зоне".

По избирательным округам, как уточняется в сообщении, победу одержали секретарь регионального отделения партии Олег Димов, председатель комитета Законодательного собрания Оренбургской области по экономической политике, промышленности и предпринимательству, президент группы компаний "Армада" Андрей Аникеев и заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Виктор Заварзин.

Всего в Оренбургской проголосовало 161 330 человек, что составляет 10,5% от общего числа избирателей региона. Итоги предварительного голосования должны быть подведены к 1 июня. Список кандидатов на выборы утвердит съезд партии, который пройдет 19 июня.