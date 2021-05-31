Мэр Тольятти Николай Ренц победил на праймериз "Единой России" в Самарской области

САМАРА, 31 мая. /ТАСС/. Победителем предварительного голосования "Единой России" по отбору кандидатов на выборы в Госдуму по единому федеральному списку от Самарской области стал мэр Тольятти Николай Ренц, следует из данных, опубликованных на сайте предварительного голосования.

За Ренца проголосовали порядка 248,9 тыс. человек. Второе место заняла исполнительный директор региональной общественной организации по содействию защите прав инвалидов и представлению социальных услуг "Открытое сердце" Регина Воробьева. Она набрала более 245 тыс. голосов. На третьем месте - Леонид Симановский, получивший более 243,3 тыс. голосов.

По данным пресс-службы Самарского регионального отделения партии "Единая Россия", всего в голосовании приняли участие порядка 355,5 тыс. человек, что составляет около 15% от общего количества избирателей в регионе.

Как сообщал ТАСС, в апреле 2021 года депутаты думы Тольятти поддержали кандидатуру Ренца, 30 апреля прошла его инаугурация. До этого он был главный врачом Тольяттинской городской клинической больницы № 5. На сайте "Единой России" также сказано, что Ренц имеет опыт работы в законодательном собрании региона (Самарская губернская дума).