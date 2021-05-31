Неверов выиграл праймериз "Единой России" на выборы в Госдуму по Смоленской области

ТАСС, 31 мая. Руководитель фракции "Единой России" в Госдуме Сергей Неверов победил на предварительном голосовании (так называемых праймериз) единороссов по отбору кандидатов на выборы депутатов нижней палаты парламента по списку от Смоленской области.

Согласно результатам голосования, опубликованным на сайте праймериз, Неверов занял первое место в списке кандидатов в регионе, набрав 57 305 голосов избирателей. Кроме того, глава думской фракции единороссов победил и в праймериз по Смоленскому одномандатному округу, получив 38 121 голос.

"Единая Россия" - единственная партия, которая почти 10 лет проводит предварительное голосование по отбору кандидатов на выборы разного уровня, участие в нем является обязательным для выдвижения от партии.

Выдвижение кандидатов на праймериз в этом году стартовало 15 марта и завершилось 14 мая, в общей сложности на предварительное голосование к думским выборам зарегистрировались более 5,5 тыс. человек.

Основной формой проведения праймериз в этом году был онлайн-формат, в котором они проходили с 24 по 30 мая. Исключительно в электронном виде предварительное голосование состоялось в 43 субъектах РФ, еще в 42 регионах была предусмотрена смешанная форма голосования, в очном формате праймериз проходили 30 мая.