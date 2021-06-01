Лавров примет участие в совещании глав МИД БРИКС в режиме видеоконференции

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник примет участие в полноформатном совещании глав внешнеполитическом ведомств стран БРИКС в режиме видеоконференции.

Как рассказали в МИД РФ в преддверии переговоров, стороны обменяются мнениями по актуальным сюжетам, включая вопрос укрепления международных институтов, тематику региональных конфликтов, противодействие новым вызовам и угрозам, в том числе коронавирусной инфекции, сотрудничество государств "пятерки" на многосторонних площадках.

Предыдущая встреча глав МИД БРИКС в формате видеоконференции состоялась в сентябре прошлого года в рамках российского председательства в объединении.

О приоритетах Индии

В этом году в БРИКС председательствует Индия. Как рассказали в российском внешнеполитическом ведомстве, девиз индийского председательства - "15-летие БРИКС: пятистороннее сотрудничество стран в интересах обеспечения преемственности, укрепления взаимодействия и принципа консенсуса".

В качестве приоритетов Нью-Дели выделил повышение эффективности многосторонней системы, расширение диалога по вопросам антитеррора, использование цифровых и технологических решений для достижения Целей устойчивого развития, а также укрепление гуманитарных и культурных контактов. "Среди озвученных индийцами перспективных направлений взаимодействия в текущем году - развитие сотрудничества в области здравоохранения, включая борьбу с COVID-19, и повышение роли женщин в экономике", - добавили в МИД РФ.

В рамках видеоконференции министры рассмотрят состояние и перспективы пятистороннего взаимодействия в год индийского председательства по трем основным направлениям - политика и безопасность, экономика и финансы, гуманитарные связи. Как подчеркнули на Смоленской площади, Россия и другие партнеры по "пятерке" поддержали заявленные председательством Индии приоритеты и настроены на дальнейшее укрепление стратегического партнерства.

В общей сложности в календарь председательства Индии включено более 140 мероприятий, при этом уже состоялось более 30 встреч. Центральным событием года в БРИКС станет 13-й саммит объединения в Нью-Дели.

О целях России

В Москве неизменно подчеркивают, что развитие сотрудничества в БРИКС является безусловным приоритетом внешней политики России. "К настоящему времени объединение закрепилось в качестве влиятельного фактора глобальных политических и экономических процессов", - отметили в МИД РФ.

Объединение открыто к взаимодействию со всеми конструктивно настроенными партнерами. "В рамках форматов "БРИКС плюс" и "аутрич" на различных уровнях мы нацелены на выстраивание устойчивых партнерств с целью выработки совместных ответов на самый широкий спектр актуальных международных вызовов для обеспечения устойчивого развития и долгосрочного экономического роста, - указали в МИД РФ. - Убеждены, что БРИКС и все заинтересованные партнеры могут и должны принять самое деятельное участие в формировании глобальной архитектуры "постковидного" мира".

Развитию взаимодействия с внешними партнерами в экономической сфере будет способствовать расширение членского состава Нового банка развития (НБР) БРИКС. Как рассказал президент банка Маркус Троихо, НБР с момента начала своей операционной деятельности одобрил 76 проектов на общую сумму $28 млрд.