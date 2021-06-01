Медведев не исключает, что в России останутся две-три крупные политические партии

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Несколько крупных политических партий могут остаться в России "рано или поздно", считает председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.

"Я думаю, что рано или поздно структуризация политического поля все равно произойдет и у нас будет несколько крупных партий. Две или три - это вопрос уже конкретной политической практики. Это совершенно нормально", - сказал Медведев в опубликованном во вторник интервью газете "Коммерсантъ".

По его словам, наличие множества мелких политических объединений лишь мешают работе законодателей. "Вот уж чего точно не должно быть и что плохо для страны - это когда соревнуются десятки, извините, живопырок, между ними распределяются голоса, а в результате в парламенте невозможно найти консенсус", - отметил Медведев.

Он напомнил, что еще в 2012 году лично способствовал тому, чтобы регистрация политических партий стала проще. "Я подписал соответствующий закон. И в этом плане даже мои коллеги по "Единой России" и другие крупные партии выражали свои сомнения: "А надо ли так упрощать этот порядок? Не утонем ли мы в этих мелких партиях?" Ну посмотрите - не утонули, все политические тяжеловесы, все крупные политические партии остались, они работают со своим ядерным электоратом", - сказал Медведев.