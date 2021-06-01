Медведев заявил, что нарушения на акциях в РФ влекут реакцию власти

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Российские власти не допустят нарушения законов при проведении массовых протестных акций, хотя к мнению их участников нужно относиться внимательно, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном во вторник.

"Люди, которые выражают свою позицию, в том числе и в протестах, - это граждане нашей страны, и к их мнению нужно относиться уважительно", - сказал он. При этом Медведев считает главным обстоятельством то, в какой форме осуществляется этот протест. "Если этот протест осуществляется в законной форме, если он соответствует общим правилам организации митингов, демонстраций, публичных шествий, то этот протест имеет право на жизнь, и к нему нужно относиться внимательно, в том числе и власти", - полагает заместитель председателя Совбеза.

"Другое дело, если же этот протест осуществляется на других принципах: нам плевать на позицию закона, мы решили выйти и выйдем. Так можно зайти очень далеко. Поэтому если протестные акции осуществляются в нарушение законов, включая и правила проведения таких мероприятий в пандемический период, то, естественно, на это будет следовать ответная реакция властей", - указал Медведев.

По его мнению, "это совершенно нормально, и здесь никаких иллюзий ни у кого не должно быть". "Ни у нас, ни у тех, кто, допустим, хотел бы таким образом свою позицию проявить, ни тем более у покровителей таких людей в других странах", - добавил зампред СБ. "У них (в других странах) протестные акции должны сообразовываться с конституцией, с законами, а если они нарушаются, то применяются полицейские силы. А у нас, значит, можно творить все что угодно?" - задался вопросом Медведев. "Нет, такого не будет", - заявил он, напомнив, что такой же позиции придерживался и в 2012-м году.