Лавров: товарооборот России и КНР за годы существования договора о дружбе вырос в 13 раз

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем играет значительную роль в ускорении торгово-экономического взаимодействия стран, за 20 лет его существования товарооборот РФ и КНР вырос в 13 раз. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров в видеообращении к участникам международной конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху".

"Значительна роль договора в придании ускорения торгово-экономическому взаимодействию. Нам есть что предъявить общественности. За прошедшие 20 лет взаимный товарооборот увеличился в 13 раз - с $8 млрд до 104 млрд по итогам 2020 года. Сегодня по линии межправкомиссии по инвестиционному сотрудничеству продолжается работа по 70 проектам на общую сумму более $120 млрд", - сказал министр.

Лавров также обратил внимание на выработавшийся стратегический характер партнерства стран в энергетической сфере и рост кооперации в промышленности и сельском хозяйстве. "В условиях непрекращающихся попыток Запада сдержать технологическое развитие наших государств особое значение приобретает взаимодействие в области науки и инноваций. Неслучайно в 2020-2021 годах мы проводим годы научно-технического и инновационного сотрудничества, продолжая успешную практику тематических годов", - добавил он.

Партнерство стран

Российско-китайское всеобъемлющее партнерство является нечто большим, чем классический военно-политический союз, заявил Лавров.

Министр подчеркнул, что подписанный в 2001 году Россией и Китаем Договор о добрососедстве опирается на общепризнанные нормы международного права, прежде всего цели и принципы Устава ООН.

"В документе закреплены договоренности о взаимной поддержке в деле защиты государственного единства и территориальной целостности, об отказе от применения первыми ядерного оружия и от взаимного нацеливания стратегических ракет. Сформулирован принцип "уважения выбора пути политического, экономического, социального и культурного развития". Предусмотрено незамедлительное вступление в контакт друг с другом в случае возникновения угрозы агрессии против одной из сторон. Не допускается использование своих территорий третьими государствами в ущерб суверенитету, безопасности и территориальной целостности друг друга", - отметил министр.

"Тем самым без создания формального военно-политического объединения была сформулирована правовая основа для самой тесной координации в стратегически важных вопросах, затрагивающих коренные интересы наших государств. По сути, российско-китайское всеобъемлющее партнерство - это больше, чем классический военно-политический союз", - резюмировал глава МИД РФ.

По его словам, принципиальное значение имеет положение договора об отсутствии взаимных территориальных претензий, решимости превратить общую границу в границу вечного мира и дружбы. "Его включение в текст способствовало окончательному урегулированию так называемой пограничной проблемы и кардинально укрепило обоюдное доверие", - отметил Лавров.

Развитие сотрудничества

Российско-китайский договор остается работающим документом, позволяющим развивать и настраивать стратегическое сотрудничество Москвы и Пекина согласно меняющимся реалиям, заметил глава МИД РФ.

"Базовый Договор, 20-летие которого мы отметим в июле этого года, - это незыблемый фундамент российско-китайских отношений. Убеждены, что он остается живым, работающим документом, позволяющим развивать и настраивать наше стратегическое сотрудничество сообразно меняющимся реалиям новой эпохи, - сказал Лавров. - Эпохи, требующей от всех нас - экспертов, дипломатов и политиков - постоянного внимания к новым вызовам и возможностям, тенденциям и прогнозам".

Глава МИД РФ напомнил, что этот документ был подписан 16 июля 2001 года в Москве президентом России Владимиром Путиным и занимавшим тогда пост председателя Китайской Народной Республики Цзян Цзэминем. "Открывая эту новую страницу, стороны выразили решимость передавать дружбу между своими народами из поколения в поколение. Была юридически затверждена провозглашенная ранее на политическом уровне характеристика двусторонних отношений - "равноправное доверительное партнерство и стратегическое взаимодействие", - отметил министр. - Таким образом, этот, без преувеличения, исторический международно-правовой акт зафиксировал формирование новой модели наших межгосударственных связей, их выход на принципиально новые рубежи".

Согласие по системе мироустройства

Позиция Москвы и Пекина о необходимости полицентричного мироустройства оказывает стабилизирующее воздействие на всю систему международных отношений, подчеркнул Лавров.

"Сегодня, когда ряд государств Запада предпринимают попытки разрушить ооноцентричную международно-правовую архитектуру, подменить ее собственным "порядком, основанным на правилах", двусторонний диалог на мировой арене особенно значим. Москва и Пекин - последовательные сторонники формирования более справедливой, демократичной и поэтому устойчивой полицентричной системы мироустройства. <...> Сам факт российско-китайского согласия по этому вопросу оказывает стабилизирующее, уравновешивающее воздействие на всю систему международных отношений", - сказал министр.

Москва с удовлетворение констатирует совпадение или значительную близость подходов с Пекином по абсолютному большинству проблем современности и плодотворное взаимодействие на многосторонних площадках, отметил глава МИД РФ. Лавров также подчеркнул перспективность сопряжения Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и инициативы Пекина "Один пояс, один путь".

"Среди прочего она закладывает прочную основу для формирования на нашем общем континенте - от Лиссабона до Джакарты - нового геостратегического контура мира, стабильности, экономического процветания, основанного на принципах международного права и транспарентности, открытого для всех без исключения стран, включая членов ЕАЭС, ШОС, АСЕАН, а в перспективе и ЕС, - продолжил министр. - Именно на решение этой поистине эпохальной задачи нацелена инициатива президента РФ Владимира Путина по созданию Большого Евразийского партнерства. Ценим взаимодействие с китайскими друзьями по ее претворению в жизнь скоординировано и параллельно с проектом "Один пояс, один путь".

Связи после пандемии

Россия и Китай смогут в сжатые сроки восстановить и нарастить контакты между гражданами, которые были частично прерваны в связи с пандемией коронавируса, уверен Лавров.

"К сожалению, пандемия коронавирусной инфекции негативно повлияла на контакты между нашими гражданами. Уверен, что по мере нормализации эпидемиологической ситуации нам в сжатые сроки удастся их восстановить и нарастить", - сказал он.

"Безусловным приоритетом должно быть, на наш взгляд, содействие изучению русского языка в Китае и китайского в России, а также диалог с молодежью, которой уже скоро предстоит принять эстафету в деле развития и приумножения традиций российско-китайской дружбы", - отметил Лавров.