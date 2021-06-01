Захарова заявила, что в ЕС есть силы, которые осознают необходимость сотрудничать с РФ

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Евросоюз поделен на тех, кто готов на все, чтобы разрушить отношения с Россией, и тех, кто понимает, что существуют общие угрозы и проблемы, которые нужно преодолевать вместе. Об этом заявила во вторник официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"Есть с одной стороны силы, которые делают все возможное и даже невозможное для того, чтобы поставить крест на наших отношениях, а есть силы, которые понимают, что мы живем в едином европейском пространстве, что мы сталкиваемся с одними и теми же вызовами и угрозами и что противостоять мы можем только вместе, и развивать взаимодействие выгоднее тоже сообща", - сказала она.

Дипломат указала на то, что после состоявшегося визита верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля в феврале в Москву, хотя переговоры и прошли успешно, в западной прессе стали распространяться статьи о том, что его якобы унизили, что "это пощечина всему Европейскому союзу, что якобы Россия сделала все, чтобы сорвать эти переговоры". "Дальше был сделан вывод: с Россией больше общаться нельзя. В Москву ни ногой! За прошедшие несколько месяцев в Москве прошли не одни переговоры с нашими коллегами по ЕС, это только физические переговоры. За это время состоялись телефонные разговоры, дипломатические контакты, контакты по различным линиям непосредственно с Евросоюзом", - продолжила Захарова.

По ее словам, это свидетельствует о том, что в самом Евросоюзе сталкиваются силы, выступающие резко против взаимодействия с Россией, и силы, которые понимают объективную необходимость работать с Москвой. "Идет борьба", - заключила официальный представитель МИД РФ.