Лавров заявил, что Россия ценит преемственность в дружеских отношениях с Монголией

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Москва дорожит исторически сложившимися дружескими связями с Улан-Батором. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров, открывая переговоры с главой МИД Монголии Батмунхийн Батцэцэг.

"Я знаю, что это ваша первая зарубежная поездка после того, как вы получили это назначение. Мы рассматриваем этот факт как подтверждение преемственности в наших дружеских, исторических связях, которыми мы очень дорожим", - сказал Лавров.

"Наши отношения опираются на богатые исторические традиции, включая совместную борьбу против нацизма в годы Второй мировой войны, и, конечно же, охватывают сегодня сферы торговли, экономики, культуры, гуманитарных, образовательных связей и взаимодействие на международной арене. Рассчитываю, что сегодня все эти вопросы мы сможем с вами и с вашей делегацией подробно обсудить", - добавил глава МИД РФ.