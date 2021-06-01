Путин 2 июня проведет встречу с руководством "Единой России"

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Президент Владимир Путин 2 июня планирует провести встречу с руководством партии "Единая Россия", сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Да, я могу подтвердить. Действительно, встреча с руководством партии "Единая Россия" запланирована на 2 июня", - сказал представитель Кремля.

Говоря о ее повестке, Песков предположил, что "наверняка руководство партии расскажет и о подготовке к съезду, и о том, как прошли праймериз, и в целом в перспективе грядущих выборов - о задачах партии, о том, как партия идет навстречу этим выборам".

Встреч с руководителями других парламентских партий, кроме "Единой России", в графике президента Путина нет, заявил Песков. "Нет, пока в графике не вижу", - сказал он.

Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы. В единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

"Единая Россия" - единственная в РФ партия, которая почти 10 лет проводит предварительное голосование по отбору кандидатов на выборы разного уровня, участие в нем является обязательным для выдвижения от партии. Выдвижение кандидатов на праймериз стартовало 15 марта и завершилось 14 мая, в общей сложности на предварительное голосование к думским выборам зарегистрировались более 5,5 тыс. человек. Основной формой проведения праймериз в этом году был онлайн-формат.