Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во второй половине дня во вторник проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он напомнил, что у президента на этот день запланирована по видеосвязи из Сочи встреча с семьями, награжденными орденом "Родительская слава". Кроме того, Путин проведет несколько непубличных рабочих встреч, добавил пресс-секретарь.

"И во второй половине дня он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Если президент посчитает необходимым сам озвучить какие-то темы, он это сделает, если нет, то мы вас проинформируем [о состоявшемся мероприятии]", - сказал Песков.

Путин регулярно проводит оперативные совещания с Совбезом, как правило - по пятницам. На этой неделе на пятницу, 4 июня, у главы государства запланировано участие в Петербургском международном экономическом форуме.