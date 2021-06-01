Мэр Краснодара Евгений Первышов лидирует на праймериз "Единой России" в Краснодарском крае

КРАСНОДАР, 1 июня. /ТАСС/. Мэр Краснодара Евгений Первышов, по предварительным данным, лидирует в организованном "Единой Россией" предварительном голосовании по определению кандидатов на выборы в Госдуму от Краснодарского края по одномандатному округу. Об этом во вторник на пресс-конференции сообщил секретарь политсовета регионального отделения партии Николай Гриценко.

"Мы подвели итоги <...> Всего проголосовало 774 тыс. избирателей <... > по одномандатным округам [набирает наибольшее количество голосов] 46-й округ - Первышов Евгений Алексеевич", - сказал Гриценко.

Он уточнил, что в голосовании по спискам пока лидирует главврач краевой клинической больницы Владимир Порханов, следом идут депутат Госдумы Наталья Костенко и атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда.

Основной формой проведения праймериз в этом году был онлайн-формат, в котором они проходили с 24 по 30 мая. Исключительно в электронном виде предварительное голосование состоялось в 43 субъектах РФ, еще в 42 регионах была предусмотрена смешанная форма голосования, в очном формате праймериз проходили 30 мая. В общей сложности в предварительном голосовании к думским выборам участвовали более 5,5 тыс. кандидатов. Выборы в Госдуму должны пройти 19 сентября 2021 года.