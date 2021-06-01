Генеральный секретарь ОБСЕ в середине июня посетит Москву

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид планирует в середине июня посетить Москву с визитом. Об этом во вторник сообщил журналистам постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

"Приоткрою планы, в середине июня она приедет Москву", - сказал он.

Лукашевич обратил внимание, что Шмид сейчас занимается украинским кризисом, пытаясь понять проблемы, которые стоят перед Специальной мониторинговой миссией организации и существуют в плане политического урегулирования. "Очень важно поговорить с обеими сторонами, но здесь опять политический фактор: ее настраивают на то, что вот есть правительство, а вторая сторона - это якобы прокси России и нужно говорить с РФ", - указал постпред.

Он добавил, что во время визита Шмид в Москву было бы интересно послушать ее оценки на этот счет.