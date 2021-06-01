Лукашевич призвал выяснить источник препятствия работы БПЛА на территории Донецкой области

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич призвал выяснить источники препятствия работы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии (СММ) на территориях Донецкой области, подконтрольных Вооруженным силам Украины.

"По докладам СММ, с конца марта БПЛА дальнего радиуса действия на подконтрольных Вооруженным силам Украины территории Донецкой области глушат, да так, что они часто даже не могут взлететь, - сказал он, выступая во вторник на онлайн-брифинге. - Несколько раз, взлетев, дроны совершали аварийные посадки. Напомню, только в мае произошло две аварийные посадки, 6 и 17 мая, а последняя с повреждениями. То есть это явно результат глушения, надо очень четко разбираться, кто это делает".