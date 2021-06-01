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Лавров заявил, что Россия готова обсуждать с НАТО ее опасения касательно позиции Москвы

Министр считает, что военные должны обсудить, какова "реальная ситуация на земле"

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Москва готова вести диалог с Североатлантическим альянсом по аспектам позиции России, вызывающим у него беспокойство. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам совещания глав МИД БРИКС в режиме видеоконференции.

"Если кто-то видит в позиции РФ какие-то далеко идущие опасные замыслы, то мы эти замыслы готовы обсуждать. НАТО, к сожалению, на это не готова", - сказал он.

"Когда нас призывают встречаться с нашими коллегами из Североатлантического альянса, возобновить деятельность Совета Россия - НАТО, мы говорим: "Да, мы готовы. Пускай прежде всего военные начнут разговаривать о том, какова сейчас реальная ситуация на земле, в том числе с учетом грубейшего нарушения нашими натовскими коллегами договоренностей, заключенных в конце 1990-х годов о том, что НАТО не будет размещать существенные боевые силы на территории новых членов", - добавил министр.

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