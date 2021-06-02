СФ рассмотрит законы о денонсации ДОН и запрете избираться членам экстремистских структур

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду рассмотрит ряд резонансных законов. Среди них - законы о временном запрете избираться для руководителей организаций, признанных судом экстремистскими или террористическими, их членов, а также для лиц, причастных к таким структурам, о денонсации Договора по открытому небу (ДОН), об ограничении выбросов парниковых газов и о бесплатном подключении населения к газу.

В рамках правительственного часа перед сенаторами выступит глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она расскажет о приоритетных направлениях обеспечения защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия граждан. Кроме того, Совфед рассмотрит вопрос о досрочном освобождении Михаила Меня от должности аудитора Счетной палаты в связи с его заявлением об отставке.

Денонсация ДОН

Одним из первых сенаторы в среду рассмотрят вопрос об одобрении закона о денонсации Договора по открытому небу. В понедельник профильный комитет по международным делам поддержал его единогласно.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что палата рассмотрит закон о денонсации ДОН 2 июня, а перенос сроков его обсуждения с 19 мая (как это изначально планировалось) на 2 июня никак не связан с предстоящей встречей президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве 16 июня.

Госдума 19 мая единогласно приняла закон о денонсации ДОН. 27 мая первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман проинформировала замглавы МИД РФ Сергея Рябкова о решении США не возвращаться в ДОН. По словам Рябкова, Россия не собирается менять свою позицию относительно выхода из Договора по открытому небу в угоду США.

В ноябре прошлого года Вашингтон официально вышел из соглашения, объяснив свое решение тем, что Москва якобы нарушала ряд положений ДОН. В январе МИД РФ заявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из договора, затем президент России внес в Госдуму законопроект о денонсации ДОН. В последние недели в Москве не раз заявляли о том, что шанс на сохранение соглашения минимален, процесс денонсации займет несколько недель и, вероятнее всего, завершится уже в мае.

Договор предоставляет право государствам - участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью в соответствии с согласованными и оговоренными в нем квотами наблюдательных миссий. Он также регламентирует проведение полетов, определяет механизм контроля соблюдения договора, содержит требования к самолету, ограничения по составу и техническим параметрам аппаратуры наблюдения.

Запрет на выборы для членов экстремистских организаций

Также сенаторы могут одобрить закон, который вводит временный запрет избираться для руководителей организаций, признанных судом экстремистскими или террористическими, их членов, а также для лиц, причастных к таким структурам.

Таким лицам будет запрещено избираться на все выборные должности. Учредители и руководители экстремистских или террористических организаций не смогут претендовать на выборные должности в течение пяти лет с момента вынесения судом решения о запрете или ликвидации этих организаций. Сотрудники организаций и лица, чья причастность к их деятельности установлена судом, - в течение трех лет.

Документ устанавливает критерии для определения причастности лиц к деятельности организаций, признанных экстремистскими или террористическими. Под ней предлагается понимать непосредственную реализацию целей и форм деятельности, из-за которых организация была признана экстремистской или террористической. Причастными к таким организациям также будут считаться лица, выражавшие поддержку их целям и формам, а также отдельным мероприятиям. Поддержка может быть выражена в виде высказываний лиц, в том числе онлайн. Решение о причастности лица к деятельности такой организации должен принимать суд. При этом в отношении учредителей организаций, руководителей и их замов не требуется судебного решения о причастности.

Запрет в течение трех лет избираться на любые выборные должности распространится на лиц, которые за год до вступления в силу решения суда о признании организации экстремистской выражали ей поддержку. Руководителям таких организаций будет запрещено избираться в течение пяти лет, если за три года до решения суда они занимали соответствующие должности.

Новые нормы не будут распространяться на уже состоявшиеся выборы.

Ограничение выбросов парниковых газов

В повестку заседания палаты также включен вопрос об ограничении выбросов парниковых газов и введении углеродной отчетности для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Документ был внесен в Госдуму правительством в феврале. Как отмечают авторы инициативы, отсутствие законодательного урегулирования вопросов ограничения выбросов парниковых газов "сужает перспективы вхождения РФ в группы экономических, технологических и экологических лидеров на мировом и региональном уровнях и активное международное сотрудничество в этих сферах". В связи с этим закон предусматривает введение поэтапной модели регулирования выбросов парниковых газов. Речь идет о введении обязательной углеродной отчетности, сбор и обобщение которой будет осуществлять уполномоченный правительством орган власти.

Согласно закону, юридические лица и индивидуальные предприниматели будут относиться к регулируемым на основании критериев, устанавливаемых правительством РФ. Под регулирование попадут крупнейшие эмитенты выбросов парниковых газов, масса которых эквивалентна 150 тысячам тонн углекислого газа в год и более за период до 1 января 2024 года. Отчитываться таким компаниям нужно будет с 1 января 2023 года. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые вырабатывают 50 тысяч тонн углекислого газа в год и более, подпадут под регулирование с 1 января 2024 года. Отчеты о выбросах парниковых газов они должны будут предоставлять с 1 января 2025 года. Отчеты должны будут предоставляться до 1 июля года, следующего за отчетным, в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти. Порядок и форму отчета установит правительство.

Документ также вводит понятие "целевой показатель сокращения выбросов парниковых газов". Он будет установлен правительством в масштабе экономики РФ с учетом поглощающей способности лесов и иных экосистем и необходимости обеспечения устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития страны. Закон предусматривает право юридических лиц и индивидуальных предпринимателей реализовывать климатические проекты, которые направлены на сокращение выбросов парниковых газов или увеличение их поглощения.

Бесплатное подключение к газу

Совфед в среду также рассмотрит вопрос об одобрении закона о бесплатном подключении населения к газу.

Нормы оформлены как поправки ко второму чтению законопроекта о закреплении за организациями - собственниками систем газоснабжения обязанности по осуществлению мероприятий, направленных на увеличение пропускной способности газотранспортных систем. Поправки устанавливают, что доведение газа до участка будет проводиться без привлечения средств граждан. Среди других поправок, принятых Госдумой, - введение единого института единого оператора газификации. Им станет собственник Единой системы газоснабжения (ЕСГ), то есть "Газпром" и его компании.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил в 2021-2022 годах ускорить газификацию домовладений, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без привлечения средств населения. Речь идет о догазификации тех населенных пунктов, где на 1 января 2020 года проложены внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети, их расстояние от газораспределительной сети до земельного участка потребителей не превышает 200 м, а объем потребления газа составляет не более 7 кубометров газа в час.

Ранее заместитель председателя правительства РФ Александр Новак сообщал, что программа ускоренной догазификации на 2021-2022 годы коснется порядка 2 млн домовладений.