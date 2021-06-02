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Санкции в отношении России
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В МИД РФ не придают значения информации о возможном отказе США от второго пакета санкций

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что "незаконность и нелегитимность американских санкций" - отправная точка подхода Москвы к этому вопросу
Здание МИД РФ Валерий Шарифулин/ТАСС
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Здание МИД РФ
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Москва не придает особого значения сигналам о том, что Вашингтон может отложить введение "второго" пакета санкций в отношении РФ. Об этом заявил в среду журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Я не придаю этим сигналам особого значения по причине того, что, во-первых, незаконность и нелегитимность американских санкций - отправная точка всего нашего подхода к данной проблематике. Мы это не обсуждаем", - сказал он.

"Во-вторых, что касается количества этих санкций, то непонятно, почему вы говорите о втором пакете, я, например, говорю о 96-м", - добавил Рябков.

Теги
СШАРоссияСанкции в отношении РоссииРябков, Сергей Алексеевич
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