Рябков: РФ не будет мириться с выводом США из засчета по ДСНВ стратегических носителей

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Россия не будет мириться с исключением Вашингтоном из засчета по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3) ряда своих стратегических носителей. Об этом заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью изданию "Лента.ру".

"Мы должны заняться тематикой искусственного выведения Штатами из засчета по действующему ДСНВ определенного количества своих стратегических носителей. Они были объявлены переоборудованными и выведены из засчета. Продление ДСНВ на пять лет не означает, что мы эту проблему готовы не замечать и закрывать на нее глаза", - подчеркнул он.

По словам дипломата, Россия при этом не может самостоятельно подтвердить факт переоборудования американских стратегических носителей, в связи с чем образуется "дополнительный возвратный потенциал". "Мы об этом говорили долго с предыдущей администрацией", - напомнил Рябков.

Он отметил, что в случае, когда речь идет о стратегической безопасности и о существенных количествах ядерных вооружений, необходимо принимать только взвешенные, ответственные решения. "Одно дело, когда существуют десятки тысяч ядерных боезарядов, тогда гипотетически можно сказать: плюс-минус несколько единиц, о чем мы говорим? А когда речь идет о сотнях, это совершенно другой момент, другая обстановка. И здесь нам нужно проявлять повышенную ответственность - к чему мы призываем американских коллег", - заключил Рябков.

Россия и США подписали ДСНВ в 2010 году. 3 февраля 2021 года в МИД РФ состоялся обмен нотами с посольством США о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия ДСНВ. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что продление этого договора обеспечило сохранение и дальнейшее функционирование стержневого механизма поддержания стратегической стабильности, на строго паритетной основе ограничивающего ракетно-ядерные арсеналы сторон.