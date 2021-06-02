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Песков: на встрече Путина с членами ЕР не будут обсуждать федеральный список партии

Пресс-секретарь главы государства отметил, что общение президента с партийными деятелями "Единой России" пройдет в открытом для прессы режиме

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Общефедеральная часть списка кандидатов от "Единой России" на предстоящих выборах вряд ли будет обсуждаться в среду во время общения президента Владимира Путина с руководством партии и с победителями праймериз, считает пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Список [кандидатов] все-таки утверждается на съезде, поэтому я не думаю, что сегодня на этот счет может прозвучать", - сказал представитель Кремля журналистам.

Он отметил, что общение Путина с партийными деятелями будет полностью проходить в открытом для прессы режиме.

На среду запланирована видеоконференция президента РФ с руководством "Единой России", а также волонтерами и общественниками, победителями завершившегося 30 мая предварительного партийного голосования за право баллотироваться в Госдуму.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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