Глава Россотрудничества считает, что стране необходимо создать свой "Корпус мира"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Россия могла бы создать гуманитарную организацию по примеру американского "Корпуса мира", которая отправляла бы добровольцев для работы с неправительственным сектором в разных странах мира. Об этом заявил в интервью ТАСС на полях ПМЭФ глава Россотрудничества Евгений Примаков.

"Нам нужен условно наш "Корпус мира", как у американцев. Этот велосипед уже изобретен, не надо его выдумывать заново. Надо брать и кататься на нем", - сказал он.

По словам Примакова, в новой организации могли бы быть задействованы российские добровольцы, которые отправлялись бы помогать местным неправительственным организациям. "В первую очередь на пространстве бывшего Советского Союза. Самые важные для нас: СНГ, Средняя Азия, территория ЕврАзЭС", - добавил глава Россотрудничества.

"Это короткая поездка, где человек принесет пользу какую-то. И местный неправительственный сектор - это наша главная аудитория", - подчеркнул Примаков.