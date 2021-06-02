{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ПМЭФ-2021

Глава Россотрудничества считает, что стране необходимо создать свой "Корпус мира"

По словам Евгения Примакова, в новой организации могли бы быть задействованы российские добровольцы, которые отправлялись бы помогать местным неправительственным организациям

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Россия могла бы создать гуманитарную организацию по примеру американского "Корпуса мира", которая отправляла бы добровольцев для работы с неправительственным сектором в разных странах мира. Об этом заявил в интервью ТАСС на полях ПМЭФ глава Россотрудничества Евгений Примаков.

"Нам нужен условно наш "Корпус мира", как у американцев. Этот велосипед уже изобретен, не надо его выдумывать заново. Надо брать и кататься на нем", - сказал он.

По словам Примакова, в новой организации могли бы быть задействованы российские добровольцы, которые отправлялись бы помогать местным неправительственным организациям. "В первую очередь на пространстве бывшего Советского Союза. Самые важные для нас: СНГ, Средняя Азия, территория ЕврАзЭС", - добавил глава Россотрудничества.

"Это короткая поездка, где человек принесет пользу какую-то. И местный неправительственный сектор - это наша главная аудитория", - подчеркнул Примаков.

Теги
РоссияПримаков, Евгений АлександровичПМЭФ-2021
Кризис на Украине
Козак считает, что обострение в Донбассе в начале года имеет рукотворный характер
Также отказ Киева от взаимодействия с Донбассом - причина того, почему переговоры шесть лет находятся в тупике, полагает замглавы администрации президента России
Козак считает, что обострение в Донбассе в начале года имеет рукотворный характер
Читать полностью