Козак считает, что, преследуя Медведчука, Киев руководствуется двойными стандартами

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак считает нелогичным обвинение в госизмене украинского политика, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука в условиях сохраняющихся торговых отношений между Москвой и Киевом. В интервью телеканалу "Россия-24" он назвал такую позицию "двойным подходом".

Он подчеркнул, что "сегодня по объему товарооборота, несмотря на все ограничения, санкции взаимные, которые ввел еще господин [экс-президент Украины Петр] Порошенко и добавляет господин [президент Владимир] Зеленский, товарооборот составляет $11 млрд". При этом по экспорту из России только в 2020 году украинским государством и приближенными к власти предпринимателями было закуплено товаров и услуг на $6,7 млрд.

"Эти доходы получает Россия", которая, согласно принятому Верховной радой в 2018 году закону, считается страной-агрессором, подчеркнул Козак. "Мы получаем из этого доходы, укрепляется наша экономика. Мы получаем налоги. За счет этих налогов, понятно, мы содержим наше государство, решаем соцвопросы, экономические вопросы. Не является тоже ни для кого секретом, мы открыто говорим, за счет этих же денег оказываем гуманитарную поддержку Донбассу, - продолжил он. - Если по этой логике, то все, кто купил в России товары или услуги, должны сидеть рядом с Медведчуком".

Козак подчеркнул, что решения об импорте из РФ принимают действующие органы госвласти Украины, которые "выделяют деньги из бюджета на закупку соответствующих товаров", "разрешают приближенным к ним крупным предпринимателям покупать в России эти товары, платить сюда деньги". Причем в первом квартале 2021 года товарооборот, по его словам, по многим позициям увеличился - экспорт из РФ в ценовом выражении вырос на 1,5%, а в физобъемах - на 20%.

"Вот где логика <...> уж если встать на формальную позицию, в части импорта Украины из России этих товаров и оплаты их России - это такая же деятельность, которой занимался господин Медведчук. Объяснить это невозможно", - подчеркнул замглавы администрации президента РФ.

Печерский районный суд Киева 13 мая отправил главу политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука под домашний арест до 9 июля. Ему предъявлены обвинения по статьям УК Украины "Государственная измена" и "Нарушение законов и обычаев войны". Генпрокуратура Украины опубликовала записи телефонных разговоров с участием якобы Медведчука и российских чиновников, в которых шла речь о поставках энергоресурсов. Сам Медведчук назвал записи сфальсифицированными, все выдвигаемые против него обвинения необоснованными и бездоказательными, а в целом действия властей охарактеризовал как попытку "закрыть рот лично ему, партии ОПЗЖ и оппозиции в целом".