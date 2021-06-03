Захарова: в Би-би-си отказались участвовать в дискуссии по СМИ-иноагентам на ПМЭФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Журналисты телерадиовещательной корпорации Би-би-си отказались от участия в деловом завтраке "ИноСМИ-иноагенты в России" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая на этом мероприятии.

По ее словам, изначально Би-би-си попросили включить их журналиста в число гостей завтрака, но в среду ей позвонил "уже другой корреспондент" данного СМИ с целью уточнить, кто именно от Би-би-си просил об участии.

"Я им сказала, что [будет участвовать] такой-то человек. Причем это не самодеятельность была, это на уровне руководства [Би-би-си]. Проходит полчаса. Нам отзванивает Би-би-си, тот человек, который к нам изначально заявлялся, и говорит: "Вы знаете, плохое знание мною русского языка не позволило мне понять формат мероприятия, я вынужден отозвать свое согласие на участие в вашем завтраке", - рассказала Захарова.

"Мы проявляем абсолютную открытость, мы проявляем абсолютное уважение. По-настоящему, это сейчас не для красного словца. Мы делаем все, чтобы сделать доступными получение информации, обмен информацией, участие иностранных журналистов. А что у них там происходит - это очень интересно. Только не надо потом подобные истории выдавать за то, что кого-то куда-то не пустили", - добавила дипломат.