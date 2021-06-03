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В МИД РФ сообщили, что встреча в астанинском формате состоится до конца июня

Спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки сообщил, что на следующей неделе российская сторона проведет контакты с иранскими и турецкими партнерами по этому вопросу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Международная встреча по Сирии в астанинском формате может состояться в Нур-Султане до конца июня. Об этом сообщил в четверг журналистам на полях ПМЭФ спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

"У нас есть задумка провести очередную встречу в астанинском формате где-то до конца июня", - сказал замминистра.

Богданов также сообщил, что на следующей неделе российская сторона проведет контакты с иранскими и турецкими партнерами по этому вопросу.

По словам Богданова, Москва рассчитывает, что в ближайшее время состоится новое заседание редакционной комиссии Конституционного комитета Сирии. 

"Мы надеемся, что как-то определится спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен, ведь была идея провести заседание до выборов в Сирии, - указал дипломат. - Рассчитываем, что заседание редакционного комитета состоится в ближайшее время".

Предыдущая сессия малой группы Конституционного комитета Сирии состоялась в январе этого года в Женеве.

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